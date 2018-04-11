Глава МИД Австралии заявила, что Сидней поддержит возможный удар США по Сирии

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Сидней, 11 апреля. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что Австралия поддержит удар США по Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в Восточной Гуте.

Как пишет Australian, глава МИД заявила, что не будет комментировать действия американских военных. При этом она добавила, что, если Вашингтон нанесет удар в ответ на якобы применение химического оружия против сирийцев, Сидней поддержит это решение. Как передает SBS, Бишоп также призвала Москву «не стоять на пути расследования применения химоружия в Сирии».

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут применить военные меры против Дамаска, которого Вашингтон считает якобы виновным в применении хлора в городе Дума в Сирии. Как заявили в российском МИД, информация о химатаке является вбросом и подается из недостоверных источников. Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте.

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