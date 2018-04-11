СБУ решила не везти голодающую Савченко в больницу

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Киев, 11 апреля. СБУ решила не везти депутата Верховной рады Надежду Савченко, объявившую голодовку, в больницу. Медики окажут ей помощь в следственном изоляторе, сообщает в среду пресс-служба СБУ.

В ведомстве заявили, что Савченко получает полную медицинскую помощь на месте. О возможной госпитализации депутата сообщала накануне ее сестра Вера. Как она пояснила, о такой просьбе Савченко ей рассказали в СИЗО, объясняя отказ в свидании.

Напомним, депутат Верховной рады Надежда Савченко была арестована на два месяца 23 марта. Киев обвиняет ее в якобы планировании терактов в здании украинского парламента и нападений на руководство страны. После ареста Савченко объявила голодовку.

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