Украинский журналист призвал не радоваться конфликту России и США

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Киев, 11 апреля. Украинский журналист Вячеслав Пиховшек призвал не радоваться конфликту России и США, подчеркнув, что в случае Третьей мировой войны человечество вернется к каменным топорам.

В эфире телеканала NewsOne журналист отметил, что обострившийся конфликт Москвы и Вашингтона является попыткой уничтожить Россию.

«Вынужден констатировать, что это не первая и, наверняка, не последняя попытка уничтожить Россию в каком бы виде она ни была. <…> Какая будет Третья мировая война я не знаю, но рискну предположить, что в Четвертой мировой войне человечество вернется к войне каменными топорами», — сказал Пиховшек.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые антироссийские санкции, добавив в «черные списки» ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и бизнесменов. Данные меры, которые в Кремле назвали вопиюще незаконными, привели к резкому падению курса рубля на мировом рынке.

Также российско-американские отношения обострились на фоне происходящего в Сирии. Вашингтон заявляет о якобы имевшем место применении химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума и готовится к удару по Сирии. Москва неоднократно подчеркивала, что сообщения о некой «химатаке» являются информационным вбросом: расследование применения химоружия в Думе не проводилось, информации о пострадавших также не поступало.

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