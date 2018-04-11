Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку

В закладки

Москва, 11 апреля. Генеральный директор АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Владимир Комлев заявил, что средний чек по карте «Мир» показал рост по итогам марта 2018 года.

На конференции «Банковские карты: практика и трансформация», которая проходит в эти часы в Москве, глава АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» — Владимир Комлев заявил, что в марте 2018 года средний чек по карте «Мир» составил 720 рублей, что соответствует среднему уровню для рынка платежных карт.

«Мы считаем, что это характеризует здоровье нашей платежной системы», — добавил Владимир Комлев.

В марте на выпуск карт «Мир» приходилось 11% от общей эмиссии банковских карт в России. В 2017 году платежная система «Мир» вышла на первое место среди национальных платежных систем стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), с оборотом в 11,3 млрд долларов, заявила глава Национального платежного совета Алма Обаева.

Национальная платежная система «Мир» создана в июле 2014 года в ответ на решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание клиентов банка «Россия» и СМП-банка из-за санкций США. Также с декабря 2014 года по апрель 2015 года эти международные платежные системы не работали в Крыму и Севастополе.

Все российские бюджетники должны перейти на получение заработной платы на карты «Мир» к июлю 2018 года. Для пенсионеров подобный переход с выплатой пенсий продлен до июля 2020 года.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.