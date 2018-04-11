Сирия сегодня: Трамп думает о массированных ударах по САР, Лондон отказал Вашингтону в «быстрой расплате»

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Сирия, 11 апреля. США направили к сирийским берегам авианосец. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп думает о более массированных атаках по территории Сирийской Арабской Республики (САР). Лондон отказал Вашингтону в «быстрой расплате». Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

К сирийским берегам

Ударная группа ВМС Соединенных Штатов во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвигается из пункта постоянной дислокации Норфолк в штате Виргиния в Средиземное море, сообщают американские средства массовой информации. В состав группы также входят ракетный крейсер «Нормандия», ракетные эсминцы «Балкелей», «Фаррагут», «Арли Берк» и «Форест Шерман». К ним присоединятся эсминцы «Салливанс» и «Джейсон Данэм». Всего на борту кораблей — около 6,5 тысячи американских военнослужащих.

В свою очередь Пентагон подтвердил информацию о предстоящем походе, но назвал его плановым. В американском военном ведомстве утверждают, что поход нацелен на обеспечение безопасности на море.

«Во время развертывания ударная группа будет действовать в зонах ответственности 5-го и 6-го флота США, проводя операции по обеспечению безопасности на море и по сотрудничеству в области безопасности на театре действий вместе с союзниками и партнерами. Развертывание является частью регулярной ротации сил», — заявил представитель Пентагона.

Массированный удар

Советники Трампа рекомендуют ему нанести серию массированных ударов по нескольким целям на сирийской территории в течение дня. Это, по их мнению, должно стать ответом на предполагаемый инцидент с химическим оружием в городе Дума.

По сообщениям американских журналистов, которые ссылаются на источники в администрации Белого дома, военные эксперты Трампа считают, что единичная акция, вроде удара крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе Аш-Шайрат в прошлом году, «не возымеет никакого воздействия» на сирийские власти. Поэтому, по их мнению, необходимо рассмотреть возможность проведения более длительной и более развернутой военной операции.

Как утверждают западные страны, так называемая «химическая атака» якобы произошла 7 апреля в городе Дума. В свою очередь РФ выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной Сирийкой Арабской Армией (САА). В российском министерстве иностранных дел назвали целью подобных «вбросов» — выгородить боевиков террористических организаций и оправдать возможные действия против официального Дамаска.

Отказ Лондона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов заявила, что Лондону требуется получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в САР, прежде чем присоединяться к нанесению ударов по этой стране.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии», — пишет газета The Times.

Таким образом, Тереза Мэй не дала своего согласия принять участие в «быстрой расплате», сообщают СМИ.

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