Стало известно, сколько разведчиков было среди высланных российских дипломатов

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Москва, 11 апреля. Среди 152 российских дипломатов, высланных Западом, было три действующих сотрудника Службы внешней разведки России, сообщает пресс-служба СВР.

«Среди 152 дипломатических работников, вынужденных из-за провокационных действий Великобритании покинуть место работы в российских загранучреждениях, было три действующих сотрудника службы», — говорится в тексте.

Отмечается также, что директор СВР Сергей Нарышкин уже провел с ними беседу.

Напомним, что в конце марта Великобритания приняла решение выслать 43 российских дипломата в связи с «делом Скрипаля». В солидарность с Лондоном о высылке российских дипломатических сотрудников также сообщили и другие страны ЕС, среди них Литва, Эстония, Польша, Латвия, Франция, Германия, Италия. Кроме того, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство РФ в Сиднее.

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