Казачий атаман рассказал, за что Трампа разжаловали из есаулов

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Санкт-Петербург, 11 апреля. Казаки Петербурга не жалеют о том, что в минувшем году разжаловали президента США Дональда Трампа из есаулов, лишив его статуса почетного казака. Об этом заявил атаман Православного союза казаков «Ирбис» Андрей Поляков.

В 2016 году союз казаков «Ирбис» присвоил Дональду Трампу звание есаула и статус почетного казака. Казаки оценили заявления американского лидера, выразившего желание наладить отношения с Россией.

«Мы его приняли в почетные члены нашего казачьего общества, чтобы поддержать правительство и государственную Думу, которые приветствовали избрание Дональда Трампа. Отмечали это событие шампанским», — сказал Андрей Поляков, его слова приводят «Народные новости».

Представители петербургского казачества надеялись, что после прихода Трампа отношения между РФ и США будут укрепляться. Однако политика США не претерпела значительных изменений, кроме того, Вашингтон угрожает вести более агрессивную политику в Сирии. Поэтому Трампа «разжаловали и не жалеют» о данном шаге, добавил атаман.

Поляков признался, что после заявлений президента США рассмотреть возможность удара по Сирии, мотивируя его якобы имевшем место применением химоружия в Думе, вызывает обеспокоенность среди казаков.

«Напряжение в Сирии растет. Чем это все закончится, пока неясно. У нас в казачьем обществе люди, в основном, среднего и старшего возраста, уже отслужившие в армии», — сказал атаман.

Лидер «Ирбис» добавил, что при возникшей угрозе казаки сплотятся. Ранее в Госдуме заявили, что если США ударят по Сирии, это станет военным преступлением.

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