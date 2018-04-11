Житель Бельгии выиграл в лотерею 17 млн евро

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Брюссель, 11 апреля. Житель Бельгии выиграл в европейской лотерее EuroMillions 17 миллионов евро, сообщили представители лотереи.

Напомним, что это не первый случай, когда бельгиец выиграл кругленькую суму в лотерее EuroMillions. Так, в конце 2016 года уборщик улиц из Брюсселя сорвал джекпот в 168 миллионов евро, что стало самым крупным выигрышем в истории королевства.

Отметим, что первый тирах EuroMillions прошел 13 февраля 2004 года в трех странах (Франции, Испании, Великобритании). В октябре этого же года к лотерее присоединились Австрия, Ирландия, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Португалия. Один билет EuroMillions стоит всего два с половиной евро. Участниками лотереи становятся около 200 млн человек.

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