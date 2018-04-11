Украина предъявила капитану «Норда» новое обвинение

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Киев, 11 апреля. Капитану российского судна «Норд», захваченному украинскими пограничниками 26 марта, Владимиру Горбенко выдвинуто новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы. Об этом рассказал адвокат россиянина Александр Руденко.

По его словам, в среду моряку может быть назначено новая мера пресечения. Как пишет ТАСС, защитник добавил, что при этом ему предъявили новое обвинение по статье о незаконной ловле рыбы.

Напомним, украинские пограничники захватили российское судно 26 марта. МИД России призвал Киев немедленно освободить моряков. Киев заявил, что будет арестовывать все судна, выходящие из портов Крыма. Ранее сообщалось, что экипаж российского судна «Норд» допросят в СБУ.

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