Сирия: Дамаск встречает граждан, освобожденных из плена боевиков в Думе, — видео ФАН

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Гражданские лица, освобожденные из плена боевиков в Восточной Гуте военнослужащими Сирийской арабской армии (САА), были доставлены в Дамаск. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР встречал узников исламистов на столичной площади возле спортивного комплекса «Аль-Файха» вместе с родственниками заключенных и запечатлел на видео момент их прибытия.

Эти люди на протяжении нескольких лет содержались в тюрьмах боевиков группировки «Джейш Аль-Ислам» в городе Дума, и теперь, когда данный населенный пункт наконец вернулся под контроль правительственных сил САР, они вновь свободны. Как можно заметить на записи, сделанной нашим репортером, среди освобожденных заключенных есть немало женщин и пожилых людей.

Боевики нередко арестовывают и затем на протяжении долгого времени незаконно удерживают в тюрьмах тех граждан, которые открыто высказывают свое несогласие с оккупацией так называемой вооруженной оппозиции. В частности, многие из них оказались в плену террористов после участия в митингах в поддержку Башара Асада и официального правительства Сирии или в демонстрациях против незаконных вооруженных группировок.

В настоящий момент Думу продолжают покидать отряды радикалов, которым в результате переговоров с российским Центром по примирению и представителями сирийского руководства был разрешен выезд на север САР — в города Джараблус и Аль-Баб. Тем самым официальный Дамаск дал боевикам возможность вернуться к прежней мирной жизни и наконец прекратить кровопролитие.

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