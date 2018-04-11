Ученые создали пластырь для измерения уровня глюкозы в крови без уколов

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Москва, 11 апреля. Британские ученые создали электронный пластырь, который позволяет измерить уровень глюкозы в крови без уколов.

Концентрацию глюкозы в новинке определяют четыре встроенных датчика. Один из них расположен над волосяным фолликулом. Захват тканевой жидкости осуществляется в небольшую камеру с гидрогелем, реагирующим на глюкозу.

Как пишет «ПолитЭксперт», при разработке ученые тестировали устройство на добровольцах. Пластырь позволяет следить за уровнем сахара в крови человека в течение шести часов. В настоящее время специалисты занимаются совершенствованием технологии, чтобы контролировать уровень глюкозы можно было дольше.

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