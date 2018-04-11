Военная сила России безмерна: в Испании предупредили ЕС о последствиях противостояния с Москвой

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Барселона, 11 апреля. Дело бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом, послужило катализатором новой волны русофобии. Высылка российских дипломатов из стран Европейского союза, США и Украины раскалила ситуацию, и она в любой момент может превратиться в открытое противостояние, из которого Брюссель выйдет с большими потерями, чем Москва. Об этом пишет испанский журналист Аугусто Самора.

Автор испанского издания Publico подчеркивает, что Россия всегда оказывалась непобедима в войне, ведущейся на ее территории. Во-вторых, продолжает журналист, Москва никогда не нападала ни на одно европейское государство.

Кроме того, журналист считает, что антироссийские санкции не сулят ничего хорошего Евросоюзу.

«Экономические санкции — еще один просчет. Не говоря уже о том, что не раз было доказано, что ограничения не дают никаких результатов, в случае России они стали толчком к научно-техническому и агропромышленному прогрессу. До санкций импорт в Россию из ЕС продуктов питания, промышленных изделий и техники был масштабным», — напомнил автор материала.

Самора подчеркнул, что в текущем году Россия заменит последние импортируемые изделия для боевых самолетов и транспорта и приобретет абсолютную автономию, а через два года полностью заменит импортируемые из ЕС детали и комплектующие для оборонной промышленности.

Журналист отмечает, что военная сила России безмерна, поскольку в России есть много предприятий, которые способны производить высококачественную технику.

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