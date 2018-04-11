«Честным трудном денег не заработаешь»: проживающая в Германии украинка рассказала о жизни в Украине

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Киев, 11 апреля. Проживающая в Германии украинка заявила, что честным трудом денег в Украине не заработать. Женщина в интервью немецкому изданию Rhein-Neckar-Zeitung рассказала о жизни в родной стране.

Натали Хемпель родилась в Украине и выросла в городе Винница, который расположен в центральной части страны между Киевом и Одессой. По ее словам, если ее родина когда-нибудь разделится, то она даже не знает, к какой части Украины будет относиться ее родной город.

Хемпель заявила, что население страны уже давно разделено — на западе сильны проукраинские настроения, а на востоке — пророссийские. Украинка подчеркнула, что это разделяет семьи и друзей. В Украине у нее живет брат, и она с ним часто общается по Skype. Он, также как и она, не воспринимает украинцев, придерживающих пророссийских настроений, как врагов. У них много друзей в России, некоторые из них работают в Москве.

На данный момент женщина проживает в Германии, она уехала из Украины 12 лет назад, но следит за тем, как развиваются события в родной стране.

«Проблемы не решены. Бедную Украину раздирают политики с различными интересами. При этом люди все беднеют и не знают, что делать дальше», — подчеркнула Натали Хемпель.

Украинка добавила, что раньше были детские сады, школы, театры, давали хорошее образование, люди были «очень трудолюбивы». Однако сейчас в Украине «честным трудном денег не заработаешь». В родной стране процветает коррупция, и многим приходится уезжать из страны на заработки в европейские страны, чтобы обеспечить семью.

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