«Нам, конечно, очень жаль эти народы»: Жириновский рассказал, где развернется война между РФ и США

В закладки

Москва, 11 апреля. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что США боятся боевого столкновения с Россией, несмотря на то, что ведут к обострению ситуацию в Сирии.

«В отношениях с США все идет к прямому противостоянию. Они этого боятся, потому что нигде и никогда не воевали с мощной державой, только с малыми странами. И у нас есть новое оружие, которое мы можем опробовать во время такого конфликта», — написал он в своем Telegram-канале.

Жириновский также выразил мнение, что война между Россией и США будет вестись на чужих территориях. Ни одна бомба не упадет на российскую или американскую землю, уверен политик. Все боевые действия будут происходить в Сирии или на Украине.

«Нам, конечно, очень жаль эти народы», — резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее сообщалось, что Жириновский предложил ограничить свободу СМИ. С такой инициативой политик выступил на заседании Госсовета России по развитию конкуренции.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.