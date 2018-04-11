Украинские националисты митингуют в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность

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Киев, 11 апреля. Украинская националистическая партия «Свобода» митингует у здания Конституционного суда в Киеве, требуя отмены депутатской неприкосновенности.

Конституционный суд Украины 11 апреля рассматривает обращение депутатов об отмене неприкосновенности. У здания суда проходит немногочисленный пикет «свободовцев». В основном, это пенсионеры, которые держат флаги с партийной символикой. Правоохранительные органы следят за обстановкой у КС, пишет РИА Новости.

Напомним, что согласно законопроекту президента Петра Порошенко, парламентарии будут лишены особого статуса и могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия Рады. В случае позитивного заключения Конституционного суда, депутаты должны поддержать закон, набрав не менее 226 голосов. Ранее депутатскую неприкосновенность сняли с Надежды Савченко, она находится под арестом.

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