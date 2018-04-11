Опознан первый погибший при крушении Ан-148 под Москвой

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Москва, 11 апреля. Специалисты опознали тело одного из погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области.

Как сообщают в экстренных службах, тело гражданина Азербайджана было передано родственникам и отправлено самолетом к месту захоронения.

«Закончена процедура опознания погибшего гражданина Азербайджана. Тело выдано родственникам и отправлено самолетом к месту захоронения», — приводит слова источника ТАСС.

Уточняется, что это первый опознанный погибший в авиакатастрофе Ан-148.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение в районе подмосковной деревни Степановское 11 февраля. Самолет следовал по маршруту Москва – Орск. На борту Ан-148 находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.

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