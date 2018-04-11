Экс-министр обороны Украины объяснил, почему Киеву не стоит волноваться из-за «Северного потока-2»

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Киев, 11 апреля. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что проект «Северный поток-2» должен волновать Киев в меньшей степени, чем массовая коррупция и нарастающее недовольство простых украинцев, из-за которых страна потеряет свое население и в конце концов исчезнет как государство.

При этом он не стал отрицать , что Украина, безусловно, понесет экономические потери из-за потери транзита газа, но они совсем не катастрофичны. Намного больше проблем, по мнению экс-министра, создают стране те, кто крал и продолжает красть на транзите голубого топлива.

«Мы от другого можем исчезнуть с карты – от массовой коррупции и так далее. Люди все выедут, а Украина как территория останется. С трубой или без трубы – это должно волновать больше», – уверен Гриценко.

Напомним, в Киеве настаивают, что проект нового российского газопровода является чисто политическим. 9 апреля Порошенко призвал увеличить транзит газа через Украину вместо строительства «Северного потока-2».

«Немецкие политики и предприятия должны хорошо подумать. «Северный поток — 2» — это чисто политический проект, который финансирует Россия», — заявил он.

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