Мэр Новокузнецка пообещал награду тем, кто найдет источники загрязнения реки Абы

Друзья, тем кто принесёт неоспоримые доказательства найденных источников выбросов в реку Аба ожидает городская награда с денежным вознаграждением. Снимите фильм! Укажите место где происходят утечки, излив и сброс! Уверен, наши открытые обсуждения в конечном итоге будут реализованы в конкретные мероприятия! Найдём загрязнителей и остановим сбросы. #экология #новокузнецк#рекаАба #нашебудущее

