Мэр Новокузнецка пообещал награду тем, кто найдет источники загрязнения реки Абы
Кемерово, 11 апреля. Мэр города Новокузнецк Кемеровской области Сергей Кузнецов пообещал премии тем, кто предоставит неоспоримые доказательства найденных источников сбросов в реку Абу. Об этом градоначальник написал в своем Instagram.
«Друзья, тех, кто принесет неоспоримые доказательства найденных источников выбросов в реку Аба, ожидает городская награда с денежным вознаграждением, — отметил Кузнецов. — Снимите фильм! Укажите место, где происходят утечки, излив и сброс!».
Мэр Новокузнецка отметил, что это поможет остановить сбросы, а также найти загрязнителей реки, пишет «Газета Кемерова».
Друзья, тем кто принесёт неоспоримые доказательства найденных источников выбросов в реку Аба ожидает городская награда с денежным вознаграждением. Снимите фильм! Укажите место где происходят утечки, излив и сброс! Уверен, наши открытые обсуждения в конечном итоге будут реализованы в конкретные мероприятия! Найдём загрязнителей и остановим сбросы. #экология #новокузнецк#рекаАба #нашебудущее
Напомним, ранее сообщалось, что жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда.