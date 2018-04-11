Мэр Новокузнецка пообещал награду тем, кто найдет источники загрязнения реки Абы

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Кемерово, 11 апреля. Мэр города Новокузнецк Кемеровской области Сергей Кузнецов пообещал премии тем, кто предоставит неоспоримые доказательства найденных источников сбросов в реку Абу. Об этом градоначальник написал в своем Instagram.

«Друзья, тех, кто принесет неоспоримые доказательства найденных источников выбросов в реку Аба, ожидает городская награда с денежным вознаграждением, — отметил Кузнецов. — Снимите фильм! Укажите место, где происходят утечки, излив и сброс!».

Мэр Новокузнецка отметил, что это поможет остановить сбросы, а также найти загрязнителей реки, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, ранее сообщалось, что жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда.

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