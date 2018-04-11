Футбольный фанат поставил на победу «Манчестер Сити» и проиграл жену

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Лондон, 11 апреля. Фанат «Манчестер Сити» из Танзании Амани Стэнли поставил собственную супругу на победу в матче с «Манчестер Юнайтед» и проиграл, сообщает британский таблоид The Sun.

Как отмечается в статье, футбольный болельщик поспорил со своим другом Шилла Тони, который поддерживает «красных дьяволов». В договоре, который заключили между собой мужчины, отмечалось, что в случае проигрыша Стэнли отдаст Тони свою супругу на неделю.

К 30-й минуте матча, который прошел 7 апреля, «Сити» вел со счетом 2:0, однако во втором тайме «Юнайтед» удалось сравнять счет, а точный удар Криса Смоллинга принес «дьяволам» победу со счетом 3:2.

Напомним, что до конца чемпионата осталось еще шесть туров.

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