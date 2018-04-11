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Самые горячие головы остудились: Косачев высоко оценил позицию России по якобы «химатаке» в Сирии
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    Самые горячие головы остудились: Косачев высоко оценил позицию России по якобы «химатаке» в Сирии

    12:11  11 Апреля 2018
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    Самые горячие головы остудились: Косачев высоко оценил позицию России по якобы «химатаке» в Сирии

    Совбез ООН не одобрил ни один из проектов резолюции по Сирии, а Великобритания потребовала от США больше доказательств якобы «химической атаки» в сирийской Думе и отказалась от совместной операции по «наказанию» официального Дамаска. Тема Сирии обсуждалась в Совете Безопасности ООН в ночь на среду, и сначала Россия заблокировала проект американской резолюции по расследованию якобы имевшей место «химатаки» в Думе, а затем большинством голосов членов Совбеза была отклонена российская резолюция.

    Именно твердая позиция России охладила некоторые горячие головы в Совбезе ООН, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

    «Позиция России, изложенная в нашем проекте резолюции, на мой взгляд, является единственно возможной для того, чтобы подтвердить авторитет, репутацию и дееспособность Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, — отметил Константин Косачев. — Любые решения Совета Безопасности в силу того, что они исключительно важны, исключительно ответственны, — должны базироваться только на установленных фактах, а не на интерпретациях.

    Поэтому последовательность действий должна быть абсолютно четкой: констатация проблемы, разбирательство, установление фактов и только после этого принятие решений. Уверен, только при такой последовательности действий для объединения членов Совета Безопасности — и постоянных, и не постоянных — по-прежнему достаточно возможностей».

    глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев

    Обратная последовательность — факты, подгоняемые под заранее «придуманные» выводы, — недопустима, это в первую очередь удар по престижу самого Совбеза ООН, отметил сенатор.

    «Когда Совет Безопасности ООН пытаются пустить в ложном направлении и в обратной последовательности — сначала выводы и только после этого факты, которые будут под эти выводы погоняться, — это каждый раз будет приводить к тому, что Совет Безопасности будет разделяться, а его авторитет падать, — подчеркнул Константин Косачев. — Это зона ответственности и вина тех, кто пытается навязать Совету Безопасности выводы, не основанные на проверенных фактах. Поэтому я не считаю отсутствие согласованной резолюции каким-то поражением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Позиция России была наиболее ответственной, наиболее последовательной, и таковой она будет оставаться и впредь».

    Именно твердая позиция России позволила направить обсуждение ситуации в Сирии в более ли менее конструктивное русло, отметил председатель комитета по международным делам Совета Федерации.

    «Судя по всему, самые горячие головы в Совете Безопасности сейчас остудились. Во всяком случае, есть достаточно четкая готовность большинства членов Совета Безопасности поддержать миссию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы она провела расследование этого инцидента на месте — в Сирии, в Думе.

    Россия уже заявила о своей готовности содействовать этой миссии. Уверен, такой же является и позиция сирийских властей. Этот путь должен быть пройдет прежде, чем Совет Безопасности получит возможность возвращаться к сложившейся ситуации. Только так и никак иначе — это суть российской позиции и это самая ответственная позиция из тех, которые прозвучали на Совете Безопасности ООН», — резюмировал Константин Косачев.

    В центре - постпред России при ООН Василий Небензя

    Как сообщалось ранее, Россия предложила на рассмотрение Совбеза ООН два документа — проект резолюции об учреждении механизма ООН по расследованию химических атак, якобы имевших место в Сирии, и резолюцию, поддерживающую отправку миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на место предполагаемого инцидента в Думе.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что информация об использовании зарина или хлора в сирийском городе Дума 7 апреля не подтверждена, а фото- и видеосвидетельства инцидента носят постановочный характер.

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    Автор: Анна Кириллова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #косачев #совбез оон #дума #химатака
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