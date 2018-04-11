Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

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Симферополь, 11 апреля. Укладка асфальтобетона на автодорожной арке моста через Керченский пролив будет закончена в течение нескольких дней. Об этом говорится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

По словам заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова, «укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5–6 часов».

«Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5–6 часов укладываем верхний слой», — пояснил он.

До укладки асфальта на специально обработанную металлическую поверхность арочного пролета был нанесён слой гидроизоляции. На всех участках моста укладывается покрытие общей толщиной 11 сантиметров.

Напомним, движение по самому длинному мосту в России откроют раньше срока. 1 марта, выступая с традиционным посланием к российскому парламенту, президент РФ Владимир Путин заявил, что переправу откроют «через несколько месяцев».

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