Сирия прекратила полеты пассажирских самолетов из-за угрозы удара США

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Дамаск, 11 апреля. Со вчерашнего дня все пассажирские авиаперелеты над Сирией прекращены из-за опасной ситуации в связи с потенциальными авиаударами США по стране.

Напомним, по итогам заседания Совета безопасности ООН, посвященного якобы имевшей место атаке с применением химоружия в Восточной Гуте президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применение военной силы США против сил Дамаска. ПВО Сирии приведено в повышенную боевую готовность для отражения потенциальных ракетных и авиаударов.

Как отмечает Al Masdar News, два самолета ливанских авиалиний решились пролететь над Сирией, несмотря на предупреждения от EASA.

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