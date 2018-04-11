Сирия прекратила полеты пассажирских самолетов из-за угрозы удара США
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Дамаск, 11 апреля. Со вчерашнего дня все пассажирские авиаперелеты над Сирией прекращены из-за опасной ситуации в связи с потенциальными авиаударами США по стране.
Напомним, по итогам заседания Совета безопасности ООН, посвященного якобы имевшей место атаке с применением химоружия в Восточной Гуте президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применение военной силы США против сил Дамаска. ПВО Сирии приведено в повышенную боевую готовность для отражения потенциальных ракетных и авиаударов.
# #Syria pic.twitter.com/KrRGMJGNMD— Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) April 11, 2018
Как отмечает Al Masdar News, два самолета ливанских авиалиний решились пролететь над Сирией, несмотря на предупреждения от EASA.
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