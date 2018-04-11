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Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России
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    Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России

    11:03  11 Апреля 2018
    10189

    Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России

    Не успел Вашингтон ввести санкции против крупных российских бизнесменов и высокопоставленных официальных лиц, как подоспела новая порция антироссийских ограничений. На сей раз речь о запрете на любые финансовые операции, связанные с госдолгом РФ. Сенатор Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, рассказал, что это значит.

    «Нам не стоит беспокоиться по этому поводу, потому что становится понятно, что введение санкций против России — это такой перманентный процесс, который будет вестись, пока у американцев не закончатся сферы, в которых они могут как-то ограничивать нашу страну», — заметил сенатор Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    По словам зампредседателя комитета по международным делам верхней палаты российского парламента, санкциями Россию не испугаешь.

    «Мы сейчас думаем о своих внутренних делах, нам надо развивать свою внутреннюю экономику, двигаться вперед. Безусловно, при необходимости мы ответим на те или иные санкции. Но главное, не нанести ущерб собственным интересам», — сказал член Совета Федерации.

    Он подчеркнул, что сейчас перед Россией стоит задача поднять экономику, совершить прорыв в развитии и при этом не забывать о безопасности наших граждан. Об этом говорил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, напомнил Владимир Джабаров.

    «В США теряют терпение. Потому что они вводят санкции против нас, а мы спокойно продолжаем жить и развиваться. Они вводят санкции, а мы никаких встречных шагов не делаем, не сдаемся. Не отступаем со своих позиций. Видимо, это вызывает определенное раздражение. Но, я думаю, наша сила — это наше спокойствие. Вероятно, какие-то адекватные ответные меры на санкции со стороны России все-таки будут предприняты. Но мы не на боксерском ринге. Мы — солидная страна, занимаемся серьезными делами. А американские санкции выглядят теперь уже просто смешно», — добавил сенатор.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #санкции #россия #сша #владимир джабаров #санкции против россии
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