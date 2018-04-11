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«Люди более вежливы и дружелюбны»: эмигрант из Германии рассказал, как изменилась жизнь в России
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    «Люди более вежливы и дружелюбны»: эмигрант из Германии рассказал, как изменилась жизнь в России

    11:27  11 Апреля 2018
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    «Люди более вежливы и дружелюбны»: эмигрант из Германии рассказал, как изменилась жизнь в России

    Москва, 11 апреля. За последний десяток лет жизнь в России, а также отношение к жизни самих россиян постепенно меняется, считает эмигрировавший из Германии в РФ в 2004 году Тино Кунцель. По его словам, несмотря на то, что политические разногласия по-прежнему сказываются на отношении россиян и немцев, однако жизнь россиян во многом стала похожа на жизнь жителей стран Запада.

    «Россия всегда меня интересовала. Она казалось таинственной страной, которую никто не понимает», — отмечает немец, приехавший для того, чтобы работать редактором в газете Moskauer Deutsche Zeitung.

    В России немца поразило то, как четко люди проводят границу между личным и общественным — при этом проводят ее так, что получается, что общественное это то, что «не мое, и поэтому за него несет ответственность кто-то другой». При этом россияне соответствуют некоторым западным стереотипам — например, они не слишком открыты друг с другом.

    «В Германии ожидается, что вы встретите своих соседей. Эта привычка немного раздражала меня, — признается немец. — С другой стороны, это то, что объединяет людей. В России я впервые увидел, как люди проходят мимо друг друга, даже не поднимая головы, как будто другого человека вообще не существует».

    «Люди более вежливы и дружелюбны»: эмигрант из Германии рассказал, как изменилась жизнь в России

    Впрочем, за десять лет отношение людей в России изменилось кардинально — изменилось и отношение людей к общественной собственности, и отношение людей друг к другу.

    «Русские больше не так каменны, больше улыбок, а люди более расслаблены. Страна, в которую я впервые приехал, и та, в которой я живу сегодня, радикально отличаются: люди более вежливы, дружелюбны и приветливы», — объявил Тино в беседе с агентством Sputnik.

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    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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