«Люди более вежливы и дружелюбны»: эмигрант из Германии рассказал, как изменилась жизнь в России

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Москва, 11 апреля. За последний десяток лет жизнь в России, а также отношение к жизни самих россиян постепенно меняется, считает эмигрировавший из Германии в РФ в 2004 году Тино Кунцель. По его словам, несмотря на то, что политические разногласия по-прежнему сказываются на отношении россиян и немцев, однако жизнь россиян во многом стала похожа на жизнь жителей стран Запада.

«Россия всегда меня интересовала. Она казалось таинственной страной, которую никто не понимает», — отмечает немец, приехавший для того, чтобы работать редактором в газете Moskauer Deutsche Zeitung.

В России немца поразило то, как четко люди проводят границу между личным и общественным — при этом проводят ее так, что получается, что общественное это то, что «не мое, и поэтому за него несет ответственность кто-то другой». При этом россияне соответствуют некоторым западным стереотипам — например, они не слишком открыты друг с другом.

«В Германии ожидается, что вы встретите своих соседей. Эта привычка немного раздражала меня, — признается немец. — С другой стороны, это то, что объединяет людей. В России я впервые увидел, как люди проходят мимо друг друга, даже не поднимая головы, как будто другого человека вообще не существует».

Впрочем, за десять лет отношение людей в России изменилось кардинально — изменилось и отношение людей к общественной собственности, и отношение людей друг к другу.

«Русские больше не так каменны, больше улыбок, а люди более расслаблены. Страна, в которую я впервые приехал, и та, в которой я живу сегодня, радикально отличаются: люди более вежливы, дружелюбны и приветливы», — объявил Тино в беседе с агентством Sputnik.

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