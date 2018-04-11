От «Балтстроя» требуют вернуть 20 млн рублей аванса на реставрацию Соловков

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Москва, 11 апреля. Центрреставрация требует расторгнуть контракты с «Балтстроем» на реставрацию ансамбля Соловецкого монастыря, а также вернуть аванс.

Подведомственное министерству культуры ФГКУ Центрреставрация потребовало в суде досрочно разорвать договора с компанией «Балтстрой» на проведение реставрации Архангельской и Успенской башен ансамбля Соловецкого монастыря, а также вернуть 19,8 млн рублей выплаченного аванса.

В настоящий момент в Арбитражном суде Москвы находятся несколько исков от Центрреставрации к «Балтстрю». Первые были поданы еще в конце октября 2017 года, решение суда по ним еще не вынесено. Новая волна исков последовала в январе-феврале 2018 года — общая сумма претензий по ним составляет более 54 млн рублей.

В Центрреставрации Федеральному агентству новостей рассказали, что информацию об исках смогут прокомментировать только юристы компании, но они в настоящее время «в судах». В министерстве культуры ФАН заявили, что судебные процессы не скажутся на ходе реставрации культурных объектов Соловецкого архипелага.

«В состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов архипелага» в настоящее время включено 114 памятников. Такое количество объектов крайне затруднительно восстановить одновременно, в связи с чем реализуется поэтапная программа реставрации, — заявили ФАН в пресс-службе ведомства. — Ряд объектов, на которых ремонтно-реставрационные работы начались в предыдущие годы, обеспечены финансированием и на текущий год».

Комментировать судебные иски к «Балтстрою» в Минкультуры не стали, сославшись на то, что госконтракты с компанией заключало не ведомство, а Центрреставрация.

В настоящий момент функции по заключению госконтрактов переданы Северо-Западной Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

Советник по связям с общественностью и СМИ Северо-Западной дирекции Анна Титоренко не стала комментировать перспективы поиска нового подрядчика для реставрации объектов Соловков. Она лишь напомнила, что в январе 2018 года правительством было принято решение о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Поэтому говорить о планировании реставрации до момента организации работы Фонда «преждевременно».

В Минкультуры тоже подчеркнули значение создаваемого Фонда, отметив, что он запланирован «как единый координатор мероприятий, рассредоточенных в настоящее время по ведомствам, и будет выступать заказчиком всех работ, проводимых на объектах Соловецкого архипелага».

Напомним, идея создания Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага была озвучена на совещании под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое состоялось в августе 2017 года на Соловках. Патриарх заявил, что работы по сохранению и развитию Соловецкого архипелага «не выполняются должным образом и многие из них фактически заморожены», а также отметил низкий уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реставрацию.

Проверкой расходования бюджетных средств при реставрации Соловков занялась прокуратура. В конце февраля 2018 года по итогам проверки было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В Центрреставрации, а также офисах их подрядчиков, компаниях «Балтстрой» и «Опрстрой», была произведена выемка документов.

Сложности с реставрацией и реконструкцией Соловков начались еще в 2014 году. Тогда Минкультуры инициировало строительство на Соловецком архипелаге нового масштабного музейного комплекса. Через год представители ЮНЕСКО потребовали остановить стройку. По их мнению, строящееся здание нарушало исторический облик Соловецкого монастыря. На тот момент на проект было потрачено уже почти 200 миллионов рублей. По словам источника ФАН в Минкультуры, в данный момент строительство полностью остановлено и возможность его возобновления пока не рассматривается.

Комплекс Соловецкого монастыря входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1992 года, с 1995 относится к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. А весь природный комплекс Соловецких островов является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

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