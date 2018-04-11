Киркоров-старший назвал скончавшегося Тончо Русева «королем болгарской песни»

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Москва, 11 апреля. Бедрос Киркоров, отец короля отечественной эстрады, прокомментировал известие о кончине болгарского композитора Тончо Русева, написавшего множество песен для Филиппа Киркорова.

По словам Бедроса Киркорова, популярные певцы считали честью иметь в своем репертуаре песни Русева.

«Это был прекрасный человек, прекрасный музыкант, можно сказать — король болгарской песни. Он был очень популярен, все популярные певцы считали за честь исполнять его песни. Филипп тоже начал с его коронной песни — «Ты, ты, ты», — рассказал Бедрос в интервью телеканалу «360».

Он также отметил, что Тончо Русев был инициатором пропаганды болгарской песни в России и российской песни на территории Болгарии. Композитор также активно боролся с заполнившей когда-то болгарскую эстраду цыганщиной.

Накануне Филипп Киркоров позвонил родственникам Русева и выразил свои соболезнования. Он скорее всего посетит его похороны. Добавил Киркоров-старший.

Ранее «Утро.ру» сообщало о смерти автора хитов Киркорова. Болгарский композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения. На момент смерти ему было 85 лет.

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