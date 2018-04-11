Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Общество
Киркоров-старший назвал скончавшегося Тончо Русева «королем болгарской песни»
Политика
Глава МИД Австралии заявила, что Сидней поддержит возможный удар США по Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Киркоров-старший назвал скончавшегося Тончо Русева «королем болгарской песни»

    11:03  11 Апреля 2018
    376

    Киркоров-старший назвал скончавшегося Тончо Русева «королем болгарской песни»

    Москва, 11 апреля. Бедрос Киркоров, отец короля отечественной эстрады, прокомментировал известие о кончине болгарского композитора Тончо Русева, написавшего множество песен для Филиппа Киркорова.

    По словам Бедроса Киркорова, популярные певцы считали честью иметь в своем репертуаре песни Русева.

    «Это был прекрасный человек, прекрасный музыкант, можно сказать — король болгарской песни. Он был очень популярен, все популярные певцы считали за честь исполнять его песни. Филипп тоже начал с его коронной песни — «Ты, ты, ты», — рассказал Бедрос в интервью телеканалу «360».

    Он также отметил, что Тончо Русев был инициатором пропаганды болгарской песни в России и российской песни на территории Болгарии. Композитор также активно боролся с заполнившей когда-то болгарскую эстраду цыганщиной.

    Накануне Филипп Киркоров позвонил родственникам Русева и выразил свои соболезнования. Он скорее всего посетит его похороны. Добавил Киркоров-старший.

    Ранее «Утро.ру» сообщало о смерти автора хитов Киркорова. Болгарский композитор скончался от болезни за несколько дней до своего дня рождения. На момент смерти ему было 85 лет.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #болгария #киркоров #тончо русев
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      От «Балтстроя» требуют вернуть 20 млн рублей аванса на реставрацию Соловков

      11:21 11 Апреля 2018 136
      Читать
      11:03
      Сегодня

      Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России
      9:40
      Сегодня

      Украине просто некуда деваться: зачем Киев вводит санкции против российских бизнесменов
      9:07
      Сегодня

      Власти назвали имена жертв крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске
      8:42
      Сегодня

      Сирия: около 12 тысяч боевиков с семьями покинули Думу с начала апреля
      5:19
      Сегодня

      Вертолет Ми-8 жестко сел в Хабаровске, есть пострадавшие

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 726

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      6003

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      668

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      2438

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      916
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

      Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

      11:37   11 Апреля 2018
      43
      Дефицит мест на кладбищах Украины привел к одобрению захоронений в парках

      Дефицит мест на кладбищах Украины привел к одобрению захоронений в парках

      10:16   11 Апреля 2018
      8281
      Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: что известно к данному часу

      Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровске: что известно к данному часу

      7:22   11 Апреля 2018
      2143
      Источник ФАН подтвердил гибель 6 человек во время крушения Ми-8 в Хабаровске

      Источник ФАН подтвердил гибель 6 человек во время крушения Ми-8 в Хабаровске

      6:03   11 Апреля 2018
      1171