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Голландия потребовала закрыть «Европейский информационный спецназ» за фейки
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    Голландия потребовала закрыть «Европейский информационный спецназ» за фейки

    11:11  11 Апреля 2018
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    Голландия потребовала закрыть «Европейский информационный спецназ» за фейки

    Брюссель, 11 апреля. В Европе потребовали закрыть East StratCom Task Force — «европейский информационный спецназ», созданный для борьбы с «российской пропагандой», который выставляет ЕС распространителем фейков.

    В 2014 году по инициативе Латвии был запущен сайт «Европа против дезинформации» (EUvsDisinfo) для «разоблачения российских фейков» об Украине. В 2017 году проект сделали официальной структурой внешнеполитического ведомства ЕС, отмечает эксперт Владимир Корнилов.

    Политика сайта заключалась в сборе информации в российских СМИ, которая затем бездоказательно объявлялась фейком. Позднее сайт начал объявлять пропагандой любую информацию, которая не соответствовала редакционной политике издания. Это также касалось и СМИ, которые писали о Европе. Однако, чем чаще «европейский спецназ» писал о ЕС, тем больше компрометировал официальные структуры.

    Одним из скандалов, разгоревшихся вокруг проекта, было приписывание властям Голландии заявлений об Украине, которых Амстердам никогда не делал. Позднее сайт объяснил дезинформацию «ошибкой перевода», пишет РИА Новости.

    После инцидента голландские парламентарии запустили кампанию по закрытию EUvsDisinfo. Они считают, что официальная структура ЕС не имеет права брать на себя функции цензора в новостном мире. Не исключено, что проект закроют или выведут из штата, поскольку сейчас фейки тиражируются за счет средств налогоплательщиков.

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    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #ес #европа #фейки
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