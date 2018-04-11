Матвиенко рассказала о серьезном давлении на сенат Франции с целью отказа от работы с СФ

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Москва, 11 апреля. На сенат Франции оказывался прессинг, чтобы они отказались от совместной работы с Советом Федерации России над подготовкой общего доклада о российско-французском взаимодействии. Об этом в среду заявила председатель СФ Валентина Матвиенко во время выступления на пленарном заседании.

«На сенат Франции оказывалось серьезное давление, чтобы они отказались от этой работы», — подчеркнула спикер СФ.

Она также отметила, что французские коллеги проявили твердость и на практике продемонстрировали, что какие бы ни были обстоятельства извне, необходимо слышать друг друга, особенно на уровне парламентов, передает РИА Новости.

Матвиенко добавила, что сенаторы «доложат президенту Российской Федерации о подготовке доклада», уточнив, что французские сенаторы также сообщат о своей работе над документом главе Франции Эммануэлю Макрону.

Глава международного комитета Константин Косачев заявил, что накануне в столице Франции на совместном заседании профильных комитетов стороны обсуждали подготовку доклада.

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