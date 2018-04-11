Виновный назначен, приговор вынесен: эксперты о желании Трампа нанести массированный удар по Сирии

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Советники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рекомендуют главе государства нанести серию массированных ударов по нескольким целям в Сирийской Арабской Республике в течение дня. Таким должен стать ответ на недоказанное применение химического оружия в городе Дума. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

The New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме, утверждают, эксперты считают, что единичная силовая акция не возымеет никакого воздействия на официальный Дамаск. В связи с этим рассматривается возможность проведения более длительной и более развернутой военной операции.

Отметим, как утверждают западные страны, так называемая «химическая атака» якобы произошла 7 апреля в городе Дума. В свою очередь Российская Федерация выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийской армией. В российском министерстве иностранных дел назвали целью подобных «вбросов» — выгородить боевиков террористических организаций и оправдать возможные действия против официального Дамаска.

Агрессия против Сирии

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вероятность прямой агрессии США в отношении Сирии в последние дни серьезно повышается. Дональд Трамп, постоянно меняющий свое политическое окружение, сейчас находится в зависимости от наиболее радикально настроенных кругов в американском истеблишменте. Появление Джона Болтона в качестве советника президента США по нацбезопасности — яркий тому пример.

«Ястребы» в окружении Трампа уже спровоцировали Израиль на ракетную атаку сирийской авиабазы Т-4. По похожему сценарию («удар исподтишка») может быть спровоцирован и американский удар по Сирии. Остановить зарвавшихся советников Трампа может только очередная переконфигурация сил внутри действующей администрации США. Такая переконфигурация может произойти как в связи с расследованием, которое ведется против команды Трампа спецпрокурором Мюллером, так и в ходе дальнейшего развития «дела Скрипаля». Последнее, как уже стало очевидно, является совместной операцией американских и британских спецслужб», — пояснил Максим Жаров.

Приговор вынесен

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в комментарии ФАН заметил, что очередная наспех сколоченная видеопровокация с химическим оружием в Сирии по своей абсурдности превзошла все прошлые аналоги. На этот раз не только никто не собирается предъявлять доказательства — никто не думает хотя бы сказать, что они есть (потрясти пробиркой со стиральным порошком).

«Виновный назначен, приговор вынесен и теперь дело лишь за его приведением в исполнение. Однако подлинной целью предстоящей атаки является отнюдь не официальный Дамаск и президент Башар Асад. На сегодняшний день практически все крупные и боеспособные формирования проамериканских инсургентов разгромлены (остались либо не крупные, либо не боеспособные), а без наземного компонента операции никакого перелома в сирийской гражданской войне не будет. Это хорошо известно и американским военным и политикам. Их настоящей целью является Россия, а точнее ее репутация в регионе, возросшая до неприличных, по мнению американцев, размеров», — пояснил Андрей Рязанцев.

По мнению эксперта, США хотят продемонстрировать, что в критический момент даже такая крупная военная держава как Россия отступит перед решительным натиском американской армии и флота. Что никто в мире кроме американцев не способен гарантировать иммунитет от вооруженного нападения и этой ролью они не собираются ни с кем делиться.

«Перед Россией же стоит тонкая и крайне сложная задача — с одной стороны продемонстрировать свою состоятельность как военно-политической державы высшей лиги, статус которой она пыталась вернуть себе все прошедшее десятилетие, с другой — избежать резкой эскалации, чреватой ядерной войной», — резюмировал Андрей Рязанцев.

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