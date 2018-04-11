В ЦСР рассказали, каким будет пенсионный возраст к 2034 году

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Москва, 11 апреля. Пенсионный возраст к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Соответствующая информация следует из доклада Центра стратегических данных разработок (ЦСР) «Стратегия развития страны 2018-2024».

Напомним, что в данный момент российские женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, мужчины в 60 лет.

«На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», — говорится в докладе.

В тексте также отмечается, что это даст каждому человеку возможность реализовать себя в любом возрасте и получить более высокий доход в старости.

В материале также говорится о том, что средний размер пенсии по старости увеличиться к 2024 году, пишет «ФедералПресс». Само повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно.

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