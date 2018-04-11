Lada вошла в топ-50 самых популярных автомобилей в мире

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Москва, 11 апреля. Lada вошла в рейтинг самых востребованных марок на глобальном авторынке по итогам продаж новых автомобилей в феврале 2018 года.

Об этом сообщает издание Focus2move. Отмечается, что по итогам второго месяца года было реализовано 29 тысяч машин данного бренда. Это число на 36,1% превышает показатели за аналогичный период 2017 года.

При этом в рейтинге самых покупаемых в мире машин Lada находится на 44-й позиции. Она заняла в перечне место между Land Rover (Великобритания) и китайской фирмой BAIC. Лидером мирового автомобильного рынка стала Toyota. За февраль было продано 640 тысяч машин данной марки. Далее идут Volkswagen (свыше 445 тысяч) и Ford (не менее 415 тысяч).

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