Цукерберг признался в сотрудничестве с офисом спецпрокурора Мюллера
Нью-Йорк, 11 апреля. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США.
Отвечая на вопросы сенаторов, интервьюировал ли его офис Мюллера, Цукерберг ответил утвердительно. При этом он подчеркнул, что сам прокурор вопросов ему не задавал, пишет Infox.
«И я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа со спецпрокурором конфиденциальна, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего-то конфиденциального», — добавил Цукерберг, выступая на слушаниях сената.
Он также признался, что не знает, была ли повестка от Мюллера, но точно уверен, что Facebook сотрудничает с ними.
Ранее сообщалось, что Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook. Напомним, что Facebook случайно передал компании Cambridge Analytica личные данные 83 млн пользователей по всему миру.