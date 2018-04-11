Цукерберг признался в сотрудничестве с офисом спецпрокурора Мюллера

В закладки

Нью-Йорк, 11 апреля. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование так называемого «российского вмешательства» в выборы президента США.

Отвечая на вопросы сенаторов, интервьюировал ли его офис Мюллера, Цукерберг ответил утвердительно. При этом он подчеркнул, что сам прокурор вопросов ему не задавал, пишет Infox.

«И я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа со спецпрокурором конфиденциальна, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего-то конфиденциального», — добавил Цукерберг, выступая на слушаниях сената.

Он также признался, что не знает, была ли повестка от Мюллера, но точно уверен, что Facebook сотрудничает с ними.

Ранее сообщалось, что Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook. Напомним, что Facebook случайно передал компании Cambridge Analytica личные данные 83 млн пользователей по всему миру.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.