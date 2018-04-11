«Не надо шастать по чужим огородам»: россияне ответили на жалобы Парижа об «агрессивном» облете ВКС РФ

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Москва, 11 апреля. Во Франции заявили об «агрессивном» облете фрегата Aquitaine российскими военными самолетами Су-24 и Су-30, посчитав маневры недружественными и опасными. Россияне в ответ на обвинения французских моряков попросили объяснить свои «поползновения» у берегов Сирии. «Они, видим, дружественные?» — интересуются в соцсетях.

Напомним, согласно заявлению штаб Военно-морских сил Франции, инцидент произошел в прошедшие выходные. Моряки утверждают, что над фрегатом Aquitaine в опасной близости, совершая недружественные маневры, пролетели фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30.При этом по крайней мере один из самолетов был вооружен. Поскольку Aquitaine является одним из флагманов французского флота местные СМИ расценили это как послание президенту Эмманюэлю Макрону.

Подобные обвинения поразили пользователей соцсетей. При этом большинство россиян поинтересовалось, а что у берегов САР делал этот самый фрегат. «Что серьезно? Прям вот так вот и взяли и агрессивно совершили маневр? А чтобы этого впредь не было, не надо шастать по чужим огородам, что вы в Сирии забыли», — пишет Семен Веселовский. С ним согласился и Олег Борисов: «Нефиг французским фрегатам лезть не в свое дело». «А их поползновение к берегам Сирии, что типа дружелюбные?» — заметил Василий Кислухин.

«Какие нежные!», «Это вам не лягух жрать», — смеются в комментариях. Другой участник обсуждения назвал жалобы французов «ерундой»: «Это фрегат маневрировал в непрофессиональной манере».

Илья Искандеров обратил внимание, что корабль находился на расстоянии 100 км от Тартуса находились, «поэтому наши летчики и облетали их». «И потом! Там война идет. Самолеты должны иметь ракеты, не могут же они пряниками встречать», — поразился он.

С его точкой зрения согласилась и Елена Чвырева. «Так это ВОЕННЫЕ самолеты. Их полеты и должны наводить ужас. Французы видимо, с высокой долей вероятности, войну перепутали с выставкой или показом военно- морской техники», — пишет она.

Напомним, 10 апреля президент Франции Макрон заявил, что решение о возможном ударе по Сирии будет принято в ближайшие дни после консультаций с властями США и Британии. При этом он уточнил, что удары не будут наноситься по союзникам сирийского правительства, а будут нацелены на сирийские химические объекты.

По его словам, ответ последует вне зависимости от результатов голосования в Совете Безопасности ООН.

Москва указала на полное отсутствие доказательств химатаки в Гуте, назвав ее постановочной провокацией, о подготовке которой боевиками Генштаб ВС РФ сообщал еще 13 марта. Кроме того, российская сторона предупредила о серьезных последствиях удара по правительственным войскам Сирии.

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