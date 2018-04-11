Обожглись историей с Солсбери: эксперт отреагировал на отказ Мэй нанести с США удар по Сирии

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Москва, 11 апреля. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что глава правительства Великобритании Тереза Мэй не согласилась на предложение американского лидера Дональда Трампа нанести совместный удар по Сирии.

Создается ощущение, что The Times постоянно применяется для утечки информации, чтобы продемонстрировать позицию Лондона, считает эксперт. Он отметил, что британские власти сыты историей с так называемым «делом Скрипаля».

«Они (британцы — Прим.ред.) уже достаточно сильно обожглись на этом нервно-паралитическом газе, который якобы применялся в Солсбери. Да, там солировала Британия, но чувствовалось очень сильное суфлирование со стороны США. И, видимо, оно должно было внушить англичанам какую-то уверенность в том, что вопрос будет рассматриваться и решаться в их пользу», — заявил Оленченко.

Он добавил, что в результате получилось все наоборот, и «авторитет Великобритании подорван, и приходится оправдываться», передает RT.

Эксперт полагает, что Мэй через издание дает понять американским властям, что на сегодня достаточно объединения Британии со Штатами.

Он также предположил, что данные сообщение можно воспринять по-иному, например, как «упрек Лондона и нежелание сотрудничать с США».

Напомним, ранее газета The Times сообщила, что Терезе Мэй «нужны доказательства» предполагаемого применения химического оружия для принятия дальнейших действий.

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