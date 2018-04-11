В Госдуме заявили, что удар США по Сирии будет военным преступлением

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Москва, 11 апреля. В случае удара по Сирии США не просто проявят агрессию, а совершат военное преступление, заявил в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Если удар произойдет, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции», — приводит его слова РИА Новости.

Красов напомнил, что заявление Запада о якобы имевшем место применении химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума является провокацией, за которой не последовало расследования. При этом парламентарий предупредил, что действия Вашингтона непредсказуемы.

Напомним, вслед за обвинениями Дамаска в некой «химатаке» США приступили к наращиванию военной группировки в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море. По сообщениям СМИ, в настоящее время все боевые единицы США находятся в боевой готовности и могут нанести удар по Сирии в любую минуту. Как считают эксперты, самыми опасными для САР будут ближайшие два-три дня.

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