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Новости Сирии
В Госдуме заявили, что удар США по Сирии будет военным преступлением
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    В Госдуме заявили, что удар США по Сирии будет военным преступлением

    10:39  11 Апреля 2018
    1965

    В Госдуме заявили, что удар США по Сирии будет военным преступлением

    Москва, 11 апреля. В случае удара по Сирии США не просто проявят агрессию, а совершат военное преступление, заявил в среду первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

    «Если удар произойдет, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции», — приводит его слова РИА Новости.

    Красов напомнил, что заявление Запада о якобы имевшем место применении химического оружия Дамаском в сирийском городе Дума является провокацией, за которой не последовало расследования. При этом парламентарий предупредил, что действия Вашингтона непредсказуемы.

    Напомним, вслед за обвинениями Дамаска в некой «химатаке» США приступили к наращиванию военной группировки в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море. По сообщениям СМИ, в настоящее время все боевые единицы США находятся в боевой готовности и могут нанести удар по Сирии в любую минуту. Как считают эксперты, самыми опасными для САР будут ближайшие два-три дня.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #сирия
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