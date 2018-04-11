Россиянин четко объяснил украинцу, почему Крым по праву российский

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Москва, 11 апреля. На платформе YouTube появился видеоролик, где в ходе дискуссии россиянин четко объясняет украинцу, почему Крым по праву считается российским.

Пользователи общались на платформе, которая позволяет поговорить с любым человеком случайно. Мужчины сразу же выбрали тему для разговора — политику.

Украинец заявил, что россияне заблуждаются касательно принадлежности Крыма. По его мнению, Россия якобы аннексировала Крым. Россиянин попросил привести доказательства и логическое объяснение такой позиции.

Мужчина пытался привести аргументы, но линия защиты своей позиции у него не складывалась. Первоначально он обратился к Конституции Украины и стал утверждать, что референдум о независимости Крыма должен был проходить на всей территории страны, а не только в Крыму. Однако объяснить логику, почему это должно происходить именно так, он не смог.

Россиянин, в свою очередь, привел пример с Шотландией, где происходил подобный референдум. Он обратил внимание своего оппонента на то, что в этом референдуме принимали участие только шотландцы, так как именно там решалась их дальнейшая судьба. То же самое произошло и в Крыму — жители полуострова приняли участие в референдуме, так как это касалась только их.

Не найдя никаких других аргументов в защиту своей позиции, украинец решил прекратить беседу. На этом их спор закончился.

Напомним, что после проведенного референдума, который состоялся в марте 2014 года, Крым стал частью России. По результатам голосования более 96% крымчан и 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение Крыма с Россией.

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