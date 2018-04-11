Сирия: ФАН публикует видео из Айн-Термы, где был обнаружен очередной тоннель боевиков

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Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в САА прислал видео, сделанное в освобожденном от боевиков населенном пункте Айн-Терма, где подразделениями сирийских правительственных войск был обнаружен туннель и минометные позиции «Файлак ар-Рахман».

Как видно на кадрах, исламисты создали разветвленную систему подземных коммуникаций. Она простирается на несколько километров и соединяет Айн-Терму, Джобар и Замальку. По информации источника ФАН, из минометов, которые можно видеть на выходе из тоннеля, боевики «Файлак ар-Рахман» обстреливали жилые кварталы Дамаска. Кроме этого, под землей боевики обустроили склады и кустарные цехи по производству оружия. Это не первый подобный тоннель, найденный сирийскими правительственными войсками на освобожденных территориях Восточной Гуты.

Напомним, после удачных наступательных действий САА по главе с элитным подразделением «Силы Тигра», в ходе которых анклав боевиков удалось рассечь на три части, сирийским правительством при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон был инициирован переговорный процесс с вооруженными группировки. Президент Сирии Башар Асад, во избежание дальнейшей эскалации конфликта вблизи сирийской столицы Дамаска, предложил боевикам сложить оружие и с семьями выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб», где те могли бы начать мирную жизнь.

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Операция по вывозу участников вооруженных группировок и членов их семей из Замальки, Айн-Термы, Джобара и Арбина заняла восемь дней. Вместе с оружием боевики передали сирийскому правительству карты минных полей и подземных ходов, которые существенно облегчили службу сирийским военнослужащим.

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