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Сирия: ФАН публикует видео из Айн-Термы, где был обнаружен очередной тоннель боевиков
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    Сирия: ФАН публикует видео из Айн-Термы, где был обнаружен очередной тоннель боевиков

    11:19  11 Апреля 2018
    417

    Айн-Терма

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в САА прислал видео, сделанное в освобожденном от боевиков населенном пункте Айн-Терма, где подразделениями сирийских правительственных войск был обнаружен туннель и минометные позиции «Файлак ар-Рахман».

    Как видно на кадрах, исламисты создали разветвленную систему подземных коммуникаций. Она простирается на несколько километров и соединяет Айн-Терму, Джобар и Замальку. По информации источника ФАН, из минометов, которые можно видеть на выходе из тоннеля, боевики «Файлак ар-Рахман» обстреливали жилые кварталы Дамаска. Кроме этого, под землей боевики обустроили склады и кустарные цехи по производству оружия. Это не первый подобный тоннель, найденный сирийскими правительственными войсками на освобожденных территориях Восточной Гуты.

    Тоннель боевиков в Айн-Терме

    Напомним, после удачных наступательных действий САА по главе с элитным подразделением «Силы Тигра», в ходе которых анклав боевиков удалось рассечь на три части, сирийским правительством при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон был инициирован переговорный процесс с вооруженными группировки. Президент Сирии Башар Асад, во избежание дальнейшей эскалации конфликта вблизи сирийской столицы Дамаска, предложил боевикам сложить оружие и с семьями выехать на территорию зоны деэскалации «Идлиб», где те могли бы начать мирную жизнь.

    12 Фото.
    12 Фотографий

    Операция по вывозу участников вооруженных группировок и членов их семей из Замальки, Айн-Термы, Джобара и Арбина заняла восемь дней. Вместе с оружием боевики передали сирийскому правительству карты минных полей и подземных ходов, которые существенно облегчили службу сирийским военнослужащим.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #дамаск #башар асад #саа #идлиб #восточная гута #джобар #силы тигра #файлак ар-рахман #замалька #арбин #айн-терма
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