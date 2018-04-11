РФ зафиксировала четыре нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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Москва, 11 апреля. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за последние сутки зафиксировала четыре случая нарушения перемирия, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российская часть совместного российско-турецкого представительства по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской республике, зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Латакия (3), Алеппо (1). Турецкая часть представительства зафиксировала один случай стрельбы в провинции Даръа.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон в Сирии было проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Муаа провинции Хама, Кисуа провинции Риф Дамаск, Телль-Даман провинции Алеппо. Кроме того, был проведен один гуманитарный конвой по линии ООН в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа, вес которого составил 143 т.

За последние сутки было подписано одно соглашение о присоединении к перемирию с населенным пунктом Масхара провинции Эль-Кунейтра, сообщили в Минобороны РФ. Таким образом, число присоединившихся к процессу перемирия увеличилось до 2501.

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