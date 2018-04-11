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Перевозивший взрывоопасные вещества грузовик взорвался в Китае, есть пострадавшие
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    Перевозивший взрывоопасные вещества грузовик взорвался в Китае, есть пострадавшие

    10:22  11 Апреля 2018
    194

    Перевозивший взрывоопасные вещества грузовик взорвался в Китае, есть пострадавшие

    Москва, 11 апреля. Во вторник вечером в китайской провинции Шэньси взорвался грузовик, перевозивший взрывоопасные вещества. При взрыве 13 человек пострадали, еще семь числятся пропавшими без вести.

    Пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь, о судьбе еще семерых пассажиров грузовика ничего неизвестно. Как пишет «НьюИнформ», спасатели просто не могут их найти.

    Инцидент произошел в 23.50 по местному времени у населенного пункта Юэхэ. Информацию о взрыве подтвердили сотрудники местной полиции, уточняет «Подмосковье 360». В настоящее время ведется расследование по факту произошедшего. Устанавливаются, причины взрыва. Также специалисты пытаются выяснить, какое именно вещество перевозил грузовик.

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    Автор: Василий Котов
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    #взрыв #китай #грузовик
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