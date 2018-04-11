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Сирия новости 11 апреля 12.30: боевики передали оружие армии САР в Думе, «спящая ячейка» ИГ уничтожена в Ираке
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    Сирия новости 11 апреля 12.30: боевики передали оружие армии САР в Думе, «спящая ячейка» ИГ уничтожена в Ираке

    12:30  11 Апреля 2018
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    САА

    Сирия, 11 апреля. «Джейш Аль-Ислам»***** передала оружие САА в Восточной Гуте. «Тахрир Сурия» обстреляла родной город Башара Асада в Латакии. «Спящая ячейка» ИГ1 была уничтожена в провинции Дияла в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по позициям «Тахрир Сурии» в провинции Идлиб; продолжают вести взаимные обстрелы с исламистами восточнее Даръа.

    «Исламское государство»1: понесло потери в ходе спецоперации иракских ВС в провинции Дияла в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА к юго-западу от Алеппо; подверглась ударам САА в северной части Хамы.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: ударила по городу Кардаха в провинции Латакия.

    «Джейш Аль-Ислам»: передала свое оружие и боеприпасы силам САА перед эвакуацией из Восточной Гуты.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационное агентство SANA News сообщает о том, что радикалы формирования «Джейш Аль-Ислам» передали все свое тяжелое вооружение Сирийской арабской армии (САА) перед тем, как начали эвакуироваться из города Дума в Восточной Гуте. Военнослужащие правительственных сил конфисковали большое количество ракет и боеприпасов. Напомним, боевики покидают территорию оазиса в соответствии с условиями мирного соглашения, достигнутого в ходе переговоров с властями Сирии, проведенных при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    В провинции Латакия вновь отмечаются обстрелы со стороны антиправительственных формирований. Как передает агентство новостей Al Masdar News, боевики группировки «Джебхат Тахрир Сурия» открыли огонь по родному городу президента Башара Асада — Кардаха. По меньшей мере четыре ракеты, выпущенные исламистами с подконтрольных им территорий в провинции Идлиб, пришлись по мирным районам населенного пункта. Данные возможных пострадавших среди местных граждан пока уточняются. В ответ на проведенный радикалами обстрел Сирийская арабская армия (САА) атаковала опорные пункты «Тахрир Сурии» недалеко от города Аз-Зияра, нанеся урон огневым позициям боевиков.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что юго-западнее административного центра провинции продолжаются интенсивные перестрелки между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. После очередных артиллерийских обстрелов со стороны террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», Сирийская арабская армия (САА) открыла ответный огонь по военным объектам исламистов в районе населенного пункта Зейтан. Напомним, на линии соприкосновения сил сторон нередко происходят взаимные обстрелы, инициатором которых выступает «Джебхат Ан-Нусра»1***.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    В районе так называемого Растанского котла не утихают вооруженные столкновения между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Согласно информации Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), артиллерия САА провела обстрел укрепрайонов исламистов в окрестностях города Аль-Хула к северо-западу от Хомса. О нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне не сообщается.

    Тем временем военный источник в социальной сети Twitter (SkyNewsArabia_B) передает, что проправительственные отряды ливанского формирования «Хезболла» покидают район военной базы «Т-4» на востоке Хомса, а также окрестности города Аль-Кусейр, расположенного в западной части региона.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Оппозиционный медиа-портал SOHR сообщает о том, что на востоке Даръа не утихает противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными группировками. В ответ на провокационные удары боевиков по южным окраинам столицы региона силы САР обстреляли позиции исламистов на окраине населенного пункта Аль-Гария Аль-Гарбия. Кроме того, по сведениям Twitter-канала (chessrabaa), столкновения отмечаются недалеко от холма Аль-Алакият, где радикалы несут потери в военной технике.

    Между тем радикально настроенные исламисты вышли на демонстрации, требуя у лидеров антиправительственных формирований начать полномасштабное наступление против САА и захватить все территории провинции.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере провинции Хама не прекращаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и силами вооруженной оппозиции. Как передает новостное агентство SOHR, войска САР ударили по оборонительным сооружениям джихадистов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Кантара, Телиф, Акраб, Аль-Курур и Аль-Хувейз. Данную информацию подтверждает на своей странице в сети Twitter военный источник (Syrianow10). Таким образом, САА продолжает военную кампанию по зачистке северных районов провинции от незаконно действующих здесь исламистских организаций.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационный портал Iraqi News сообщает о том, что в провинции Дияла продолжается спецоперация иракских вооруженных сил и проправительственных отрядов «Хашд Аш-Шааби», направленная на полное уничтожение всех подпольных групп «Исламского государства». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были ликвидированы два террориста ИГИЛ1, а также их мотоцикл. Сообщается, что ИГИЛовцы готовили ряд нападений на мирных жителей региона. В настоящий момент иракские войска продолжают обследовать территории у границы с соседней провинцией Салах Эд-Дин. Напомним, об освобождении Диялы от ИГ было объявлено в январе 2015 года, однако небольшие группы террористов все еще скрываются в своих убежищах в безлюдных районах.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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