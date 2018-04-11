Россия будет активно противодействовать агрессии США против Сирии

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Бейрут, 11 апреля. Российские военные будут активно противодействовать силам США в случае нападения на Сирию. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин, подчеркнув, что Россия будет действовать в соответствии с заявлениями президента Путина.

«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — объявил Засыпкин в беседе с телеканалом Al Manar.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «не исключает» применения военной силы против Дамаска в связи с якобы имевшей место атаке с использованием химического оружия в сирийском городе Дума.

Ранее «Газета.ru» приводила слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который еще в марте обещал американцам «тяжелые последствия» в случае, если под угрозу будут поставлены жизни российских военных советников в Дамаске и других частях Сирии.

То же самое заявил постпред РФ в ОНН Василий Небензя. «Силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям», — приводит его слова «Свободная пресса».

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