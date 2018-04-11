Странный памятник Гагарину снесли в Сербии из-за недовольных жителей

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Белград, 11 апреля. В столице Сербии из-за недовольных жителей демонтировали недавно установленный бюст Юрию Гагарину. Об этом сообщил во вторник сити-менеджер Горан Весич.

Отмечается, что жителям города не понравилось художественное исполнение памятника первому в мире космонавту. Напомним, монумент состоял из бронзовой головы в шлеме. Как пишут сербские СМИ, она находилась на верху большого каменного постамента, высотка которого составляла около двух метров.

Позже выяснилось, что исполнение памятника не было согласовано ни с Управлением по защите памятников, ни с Минкультуры Сербии.

По данным администрации города, в Белграде будет установлен новый бюст. Внешний вид монумента будет обсуждаться с ведомствами. Как отметил мэр, «у Гагарина в Белграде будет память, достойная его вклада в развитие человечества».

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