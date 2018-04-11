Курс евро превысил 80 рублей впервые с марта 2016 года, доллар 64 рубля

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Москва, 11 апреля. В начале дня курс рубля по отношению к доллару и евро в России продолжал ощутимо падать.

В начале дня евро преодолел барьер в 80 рублей за евро — такие показатели не наблюдались с марта 2016 года, когда курс евро начал снижаться после лавинообразного роста, вызванного совместным действием антироссийских санкций и проседания цены на нефть.

Параллельно рос курс доллара — около 10 утра доллар шагнул далеко за отметку в 64 рубля, превысив показатели декабря 2016 года.

Впоследствии курсы доллара и евро начали корректировку, откатываясь к новому утреннему уровню между 79,20 и 79,40 рублей за евро и между 64 и 64,20 рублей за доллар.

При этом стоимость нефти с утра корректируется вслед за ростом курса доллара, однако незначительно — с утра она снизилась на треть процента до 70,81 доллара за баррель марки Brent.

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