Солистка группы The Staple Singers скончалась в США

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Москва, 11 апреля. Солистка группы The Staple Singers Ивонн Стейплз скончалась в США на 81-м году жизни после нескольких лет борьбы с раком.

Об этом сообщил друг семьи Стейплз. Как уточняет сетевое издание «Дни.ру», певица умерла в Чикаго у себя дома.

Напомним, группа The Staple Singers возникла в 1948 году и создавала музыку в стилях стилях госпел, соул и ритм-н-блюз. Музыка коллектива регулярно попадала в американские чарты, а в 1999 году The Staple Singers были введены в Зал славы рок-н-ролла.

Всего на счету группы более 20 альбомов. Песня Respect Yourself, по версии журнала Rolling Stone, в 2011 году вошла в список «величайших композиций всех времен».

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