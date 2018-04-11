Громко и назойливо: Елизавета II сравнила Трампа с вертолетом

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Лондон, 11 апреля. Королева Великобритании Елизавета II в ходе съемок киноленты сравнила экс-главу Соединенных Штатов Барака Обаму и действующего главу Белого дома Дональда Трампа с шумными вертолетами.

Queen Elizabeth II jokes about the loudness of American presidential aircraft https://t.co/FGuAqbUbR0 — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) April 10, 2018

Об этом Елизавета II заявила во время съемок документального фильма «Зеленая планета королевы», который рассказывает о том, как монарх сохраняет леса и планирует создавать новые, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что на съемках над Букингемским дворцом пролетел вертолет, что приостановило работу. Затем королева Елизавета II отметила, что вертолеты все время летают, мешая беседе и съемкам, а «звучат громко и назойливо, как Трамп или Обама».

Ранее стало известно, что Елизавета II взяла в аренду земельный участок в украинской столице сроком на 50 лет.

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