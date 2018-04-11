Киев сообщил о визите премьера Литвы в Донбасс

В закладки

Киев, 11 апреля. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду отправился на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, сообщили в украинском министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

«Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш посетят восток Украины», — говорится в Twitter ведомства. К сообщению также прикреплена фотография из аэропорта.

Ранее в пресс-службе литовского правительства сообщали, что Сквернялис 11 апреля отправится с рабочим двухдневным визитом на Украину.

В ходе поездки премьер Литвы намерен встретиться с руководством подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Донецкой области, а также ознакомиться с процессом ликвидации последствий военного конфликта на юго-востоке страны. Сквернялис посетит медицинское учреждение, отремонтированное за счет литовских властей, откроет детскую площадку, построенную на средства, собранные литовскими волонтерами. Премьер планирует передать гумпомощь военным.

Кроме того, Сквернялис собирается посетить Киев, где проведет встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, он также примет участие в открытии Киевского форума безопасности и в совместной сессии премьеров Украины, Литвы, Молдавии.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.