Лукьяненко в 50-летний юбилей сравнил писателей-фантастов с попугайчиками

В закладки

Москва, 11 апреля. Российский писатель Сергей Лукьяненко, отмечающий сегодня свое 50-летие, сравнил фантастов с попугайчиками и рассказал о своей небольшой роли в новом фильме «Черновик».

По его словам, в фильме есть совершенно потрясающие моменты, и он ему понравился. «Актеры реально хорошо играют, порадовали. Я уже забыл то ощущение, когда смотришь на актера и видишь второй слой», — рассказал он в интервью газете «Комсомольская правда».

Кроме того, он отметил, что в его книге есть киборги, «обычные тренированные люди», но в кино их превратили в матрешек, сделав «более страшными». «Что может быть страшнее матрешки с пулеметом? Я когда увидел — вспотел», — признался он.

Рассказал писатель и о своей эпизодической роли сердобольного пассажира, который помогает главному герою, которому внезапно стало плохо. Он уточнив, что это была задумка режиссера. Съемки проходили в обычный будний день в метро.

«Не все понимали, что происходит, а некоторые бабушки качали головами и говорили: «Ну надо же, такой молодой, а с утра так нажрался!», — вспоминает Лукьяненко. На вопрос о возможных съемках второй части, «Чистовика», он заявил, что это зависит от зрителя: «окупится первая часть — снимем вторую».

Высказался он и о молодых фантастах, заметив, что в их среде есть большая проблема «малого чтения». «Не нужно бояться читать вещи, написанные в пятидесятые годы прошлого века. Все основное написали тогда», — считает писатель.

Не оставил Лукьяненко без внимания и заявления критиков о кризисе жанра, из-за того, что что самим фантастам не о чем писать. «Знаете, у меня дома есть попугайчик. Он сначала клюет корм из мисочки. Потом в мисочке остается шелуха, но попугайчик и в ней иногда что-то находит. Фантасты — и есть эти попугайчики. К сожалению, крайне редко находится птичка, которая находит новую кормушку, полную еды. Но иногда такие птички все же появляются», — пояснил он.

Сам же Лукьяненко, по его словам, клюет на идеи писателя Дэвида Брина в романе «Глина», действия которого разворачиваются в мире, где каждый человек может за очень небольшую сумму создать свою копию.

«Вот, понимаете, мне надо ехать на фестиваль «Роскон», а мне не хочется. Поэтому я создаю за сто рублей копию, которая сюда едет, поет с Вадимом Степанцовым ночью песни, гуляет, залезает в Фейсбук и ругается с кем-нибудь», — объяснил писатель.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.