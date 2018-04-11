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Лукьяненко в 50-летний юбилей сравнил писателей-фантастов с попугайчиками
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    Лукьяненко в 50-летний юбилей сравнил писателей-фантастов с попугайчиками

    10:23  11 Апреля 2018
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    Лукьяненко в 50-летний юбилей сравнил писателей-фантастов с попугайчиками

    Москва, 11 апреля. Российский писатель Сергей Лукьяненко, отмечающий сегодня свое 50-летие, сравнил фантастов с попугайчиками и рассказал о своей небольшой роли в новом фильме «Черновик».

    По его словам, в фильме есть совершенно потрясающие моменты, и он ему понравился. «Актеры реально хорошо играют, порадовали. Я уже забыл то ощущение, когда смотришь на актера и видишь второй слой», — рассказал он в интервью газете «Комсомольская правда».

    Кроме того, он отметил, что в его книге есть киборги, «обычные тренированные люди», но в кино их превратили в матрешек, сделав «более страшными». «Что может быть страшнее матрешки с пулеметом? Я когда увидел — вспотел», — признался он.

    Рассказал писатель и о своей эпизодической роли сердобольного пассажира, который помогает главному герою, которому внезапно стало плохо. Он уточнив, что это была задумка режиссера. Съемки проходили в обычный будний день в метро.

    «Не все понимали, что происходит, а некоторые бабушки качали головами и говорили: «Ну надо же, такой молодой, а с утра так нажрался!», — вспоминает Лукьяненко. На вопрос о возможных съемках второй части, «Чистовика», он заявил, что это зависит от зрителя: «окупится первая часть — снимем вторую».

    Высказался он и о молодых фантастах, заметив, что в их среде есть большая проблема «малого чтения». «Не нужно бояться читать вещи, написанные в пятидесятые годы прошлого века. Все основное написали тогда», — считает писатель.

    Не оставил Лукьяненко без внимания и заявления критиков о кризисе жанра, из-за того, что что самим фантастам не о чем писать. «Знаете, у меня дома есть попугайчик. Он сначала клюет корм из мисочки. Потом в мисочке остается шелуха, но попугайчик и в ней иногда что-то находит. Фантасты — и есть эти попугайчики. К сожалению, крайне редко находится птичка, которая находит новую кормушку, полную еды. Но иногда такие птички все же появляются», — пояснил он.

    Сам же Лукьяненко, по его словам, клюет на идеи писателя Дэвида Брина в романе «Глина», действия которого разворачиваются в мире, где каждый человек может за очень небольшую сумму создать свою копию.

    «Вот, понимаете, мне надо ехать на фестиваль «Роскон», а мне не хочется. Поэтому я создаю за сто рублей копию, которая сюда едет, поет с Вадимом Степанцовым ночью песни, гуляет, залезает в Фейсбук и ругается с кем-нибудь», — объяснил писатель.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #юбилей #лукьяненко
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