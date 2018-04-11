«За нас решают США»: генерал ВСУ признал, что Порошенко исполняет волю Вашингтона

В закладки

Киев, 11 апреля. Президент Украины Петр Порошенко не принимает самостоятельных решений в вопросах внешней политики, за него это делает внешний игрок – спецпредставитель США Курт Волкер, признал в эфире телеканала NewsOne бывший замначальника Генштаба ВСУ Юрий Думанский.

Он пояснил, что все заграничные поездки Порошенко, которые он совершает в настоящее время с целью достижения соглашений о вводе миротворческой миссии ООН в Донбасс, проходят по согласованию со спецпредставителем США Куртом Волкером

«Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Не мы, Украина, а за нас решает третий внешний игрок, который представляет США, представитель США Волкер», — подчеркнул Думанский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что следом за США Киев введет санкции в отношении российских бизнесменов, попавших в «черный список» Вашингтона. Напомним, новые антироссийские санкции США ввели на прошлой неделе в отношении лиц и компаний, которые, как считает Вашингтон, причастны к якобы имевшему место вмешательству в выборы американского президента в 2016 году.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.