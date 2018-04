Весеннее обострение: наиболее опасными для Сирии будут ближайшие 2-3 суток

В закладки

Ракетный удар США по Сирийской республике возможен, война — нет.

Вечером 10 апреля в твиттере новостного канала Sky News Arabia появилось сообщение, согласно которому США потребовали созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН для утверждения резолюции об ударе по Сирии. Далее СМИ уточнили информацию, что речь идет не о резолюции об «ударе», а о голосовании в Совбезе по американскому проекту резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Что, конечно, не отменяло желания того же Трампа «врезать» по Асаду, но заметно меняло контекст грядущего заседания.

It's just business

Кстати, о Трампе.

Несколько ранее достоянием СМИ стала информация, что президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Перу для подготовки ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии. Вместо Трампа в Южную Америку должен будет отправиться вице-президент Майк Пенс.

По мнению многих аналитиков, истинной причиной, резко актуализировавшей для президента США нанесение очередного «удара возмездия» по территории Сирии, могла стать не постановочная «химатака в Думе», а куда более прозаические обыски, проведенные сотрудниками ФБР в офисе личного адвоката Трампа Майкла Коэна. Появились фэбээровцы у Коэна фактически с подачи спецпрокурора Роберта Мюллера. Возглавляемая последним комиссия, как известно, расследует обстоятельства предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Несмотря на то, что двухпартийная комиссия палаты представителей конгресса США так и не нашла никаких следов сговора членов предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями России, комиссия Мюллера до сих пор продолжает выполнять роль «дамоклова меча», висящего над 45-м президентом США.

В этих обстоятельствах сам факт обысков в офисе Коэна играет в пользу противников Трампа из числа представителей американского истеблишмента. Соответственно, для того чтобы в очередной раз подчеркнуть жесткость своей антироссийской позиции, а заодно и переключить фокус внимания общественности с «Рашагейта» на Сирию, у Большого Дональда вполне могло появиться искушение повторить свой прошлогодний апрельский экспромт а-ля ракетный удар по Эш-Шайрату.

При этом обстоятельство, что следов какого-то вмешательства РФ в американские выборы так и не удалось обнаружить, а выводы о «страшной катастрофе в Думе» основаны лишь на информации пресловутых «Белых касок», не играет никакой роли. Проще говоря, Трампу срочно понадобилось громкое медийное событие, за которым на время можно будет спрятаться, как за ширмой. Словом, nothing personal, it's just business.

Раздолье для алармистов

Тем временем настало сущее раздолье для алармистов, благо, соответствующая информация лилась на обывателя из интернета буквально как из ведра. В частности, за какие-то 24 часа в сети появились неоднократно тиражируемые сообщения о том, что:

— из-за новых американских санкций экономика РФ на грани краха;

— делегация министерства обороны России оперативно отправилась в Турцию;

— ВС РФ повсеместно, но очень секретно подняты по тревоге;

— Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии;

— над Латакией кружат российские Су-34, вооруженные противокорабельными ракетами;

— Россия запросила разрешение на размещение на авиабазе Хамадан в Иране стратегических бомбардировщиков Ту-22 и Ту-95, а также самолетов-заправщиков Ил-78;

— Россия еще раз заявила, что довела до США по дипломатическим и военным каналам информацию о возможных последствиях ударов США по Сирии и угрозы жизни российских граждан;

— на британских военных объектах на Кипре — базах Акротири и Декелия — идут военные приготовления;

— к Кипру подтягивается американский универсальный десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7);

— к побережью Сирии приблизился USS Donald Cook (DDG-75) — американский эсминец с «Томагавками»;

— самолеты ВКС РФ, если верить российским СМИ, совершили несколько демонстративных облетов «Кука»;

— самолеты ВКС РФ, если верить американским СМИ, крайне опасаются совершать демонстративные облеты «Кука»;

— из американского Норфолка в Средиземное море отправилось корабельное соединение, возглавляемое атомным авианосцем USS Harry S. Truman (CVN-75);

— в сторону Сирии движется французский фрегат «Aquitaine» (D 650), а президент Франции объявил, что «удар будет нанесен только по сирийским химическим объектам»;

— если США, Великобритания и Франция договорятся о совместном ударе по территории Сирии, то он будет нанесен без согласования с ООН;

— с территории авиабазы в Сен-Дизье поднялись французские боевые самолеты для возможного удара по Сирии;

— самолеты западной коалиции пересекли сирийско-иракскую границу;

— американские военные определили в качестве первоочередных целей 22 объекта на территории Сирии, удар по ним будет нанесен в течении суток;

— Пентагон завершил подготовку к нанесению «удара возмездия» по Сирии ради спасения народа от сирийского президента-тирана, не хватает лишь отмашки Трампа;

— Трамп примет окончательное решение об ударе по Сирии в течение часа;

— по распоряжению Асада его семья эвакуировалась в Тегеран, при этом сам президент САР остался в Дамаске и т.д., и т.п.

Война — вещь опасная

С учетом недавнего заявления Трампа о том, что он примет «важные решения» относительно ситуации в Сирии в течение ближайших 24-48 часов, вышеперечисленные факты, не все из которых, деликатно выражаясь, соответствовали истине, вызвали на просторах интернета вполне ожидаемую реакцию. Уверенные пользователи ПК замерли в ожидании войны. Тем более что многим вспомнилось предупреждение начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова:

«В случае возникновения угрозы жизни военнослужащим из России [находящимся в Сирии] Вооруженные силы примут ответные меры [огневого] воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».

Не было забыто и высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи, от имени РФ предупредившего США о «тяжелых последствиях» в случае, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии.

Когда же ко всему этому добавилось еще и сообщение об отказе Трампа лететь в Перу, градус алармизма в сети стал уже откровенно зашкаливать. У людей военных, впрочем, реакция на информационную бурю оказалась куда более сдержанной и даже не лишенной иронии.

Так, когда корреспондент сайта телеканала «Звезда» озадачил бывшего главкома ВМФ Владимира Масорина вопросом, как можно «осадить» американский эсминец «Кук», адмирал ответил следующим образом:

«Я не думаю, что дойдет до того, что «Кука» надо будет топить. Но если что — торпеда — очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие… Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь».

Затем Масорин добавил уже предельно серьезно:

«Ситуация очень сложная. У нас, конечно, много недругов и в Европе, и на Украине. Обстановка накаляется «из ничего», но до войны, повторюсь, не дойдет».

Несмотря на комментарии адмирала, таймер в головах многих граждан России (и не только России) продолжал отсчитывать чуть ли не последние часы до начала третьей мировой. В твиттере отдельные граждане США самым натуральным образом начали обмениваться прощальными комментариями в духе «Спасибо Трампу за все. Мы в шаге от войны. Пойду поцелую своих детей на прощанье».

Ситуация не изменилась даже после появления информации о том, что ОЗХО приняла предложение России и Сирии в самое ближайшее время направить в Думу своих экспертов для подтверждения или опровержения факта химической атаки. Одновременно, надо полагать, чтобы иностранные «партнеры» и интернет-аналитики несколько стравили пар, ВМФ России взял и закрыл 11 апреля часть акватории Восточного Средиземноморья. На стрельбы. Учебные.

С истериками пора завязывать

Тем временем в Совбезе ООН стартовало, уже четвертое по счету за последнее время, экстренное заседание, посвященное проблематике химического оружия. В ходе последующей дискуссии, направленной на выработку механизма расследования инцидентов с применением отравляющих веществ в Сирии, Россия наложила вето на американскую резолюцию, а российская резолюция не набрала положенного числа голосов и тоже не была принята. Таким образом, «каждый остался при своих». Далее Россия предложила в качестве отдельной резолюции Совбеза ООН оформить отправку в Сирию миссию ОЗХО.

Фактически Россия повторила предложение Швеции от 9 апреля. Несмотря на это, данная «совершенно невинная резолюция», по меткому определению российского постпреда в ООН Василия Небензи, была категорически отвергнута Штатами, Великобританией и Францией. Видимо, просто по той причине, что это была резолюция России… Так или иначе, но миссия ОЗХО с мандатом ООН все равно отправится в сирийскую Думу. Судя по реакции Вашингтона, Лондона и Парижа, этот факт почему-то не вызывает у них восторга…

Что в свою очередь возвращает нас к вопросу осуществления западной коалицией удара по территории Сирии. Возможен ли этот удар? Скорее да, чем нет. В формате ограниченной по масштабам атаки крылатыми ракетами по какой-нибудь очередной полупустой сирийской авиабазе. Это с одной стороны поможет Трампу сохранить лицо, а с другой позволит избежать прямого военного столкновения с ВС РФ. Ибо оное грозит для президента «мирового гегемона» совершенно непредсказуемыми последствиями. Причин внезапно начать играть с русскими в русскую же рулетку, многократно множа для себя риски и имея шанс вляпаться в масштабную мясорубку с РФ на сирийском театре военных действий, у Большого Дональда, прямо скажем, нет. Тем более что Вашингтон отнюдь еще не все имеющиеся у него рычаги экономического давления на Москву задействовал.

Вывод? Интернет-аналитики могут успокоиться. Адмирал Масорин прав — до войны не дойдет. Хотя до попытки осуществления американцами и их миньонами локального Армагеддона в границах одного отдельно взятого Эш-Шайрата № 2 дело может дойти запросто. Наиболее опасными для Сирии следует считать ближайшие 2-3 суток. Затем в Дамаск прибудет миссия ОЗХО, после чего долбить по Асаду «Томагавками» даже для Трампа станет слишком уж эпатажно.

Ну и да. Надо завязывать с интернет-истериками. Как выразился на последнем собрании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя: «Это напоминает какое-то весеннее обострение!..»

