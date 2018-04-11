«За Россией правда»: в Совфеде прокомментировали отклонение Совбезом ООН проекта резолюции по Сирии

В закладки

Москва, 11 апреля. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников прокомментировал отклонение Совбезом ООН резолюции России о расследовании химических атак в Сирии.

Как пишет RT, по словам Серебренникова, Россия предложила «разумнейший документ». Он подчеркнул, что противники Москвы или те государства, которые находятся под давлением Вашингтона, перетянули участников голосования на свою строну. В результате проект России был отклонен. В Совфеде назвали события в ООН борьбой.

«Есть проигравшие и победившие, но мы будем настойчиво продолжать работу, биться во все двери», — отметил Серебренников и добавил, что «за Россией правда».

Напомним, за проект резолюции, предложенный Россией, проголосовали шесть стран, семь выступили против, два государства воздержались.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.